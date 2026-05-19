Видеа и сателитни снимки показват петролен разлив край остров в Персийския залив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мистериозна атака срещу иранска петролна рафинерия по време на войната в Иран предизвика петролен разлив, който засегна близък остров в Персийския залив, който е защитена територия за размножаване на диви животни, показват видеоклипове и сателитни снимки, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Инцидентът, засегнал остров Шивдар, е показателен за екологичните щети от войната. Над иранската столица Техеран падна "черен дъжд" след бомбардировките на петролни съоръжения в близост.

Иранските атаки срещу кораби, прекосяващи Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив, също причиниха екологични щети.

Клипове, заснети с мобилен телефон на 9 април от иранеца Ехсан Джалали, показват гъст черен дим да се издига над ударената петролна рафинерия на Лаван - остров, точно срещу континенталната част на Иран, близо до Шивдар.

Друго видео, заснето от Джалали, показва безжизнена птица и рак, покрити с петрол, докато мъж държи мъртва риба меч.

Снимки, заснети на 10 април от сателит с висока оптична резолюция, показват огън все още да гори в рафинерията, два дни след атаката.

Остров Шивдар, с площ около 870 хектара, е определен за влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция за влажните зони. Той е бил известен като едно от най-важните места за размножаване на морските птици рибарки в Иран. Техеран е обявил острова за резерват за диви животни от 1972 г.

Иранските медии обвиниха Обединените арабски емирства за атаката, но те не са поели отговорност до момента.