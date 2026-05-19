Видеа и сателитни снимки показват петролен разлив край остров в Персийския залив

Мистериозна атака срещу иранска петролна рафинерия по време на войната в Иран предизвика петролен разлив, който засегна близък остров в Персийския залив, който е защитена територия за размножаване на диви животни, показват видеоклипове и сателитни снимки, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Инцидентът, засегнал остров Шивдар, е показателен за екологичните щети от войната. Над иранската столица Техеран падна "черен дъжд" след бомбардировките на петролни съоръжения в близост.
Иранските атаки срещу кораби, прекосяващи Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив, също причиниха екологични щети.
Клипове, заснети с мобилен телефон на 9 април от иранеца Ехсан Джалали, показват гъст черен дим да се издига над ударената петролна рафинерия на Лаван - остров, точно срещу континенталната част на Иран, близо до Шивдар.
Друго видео, заснето от Джалали, показва безжизнена птица и рак, покрити с петрол, докато мъж държи мъртва риба меч.
Снимки, заснети на 10 април от сателит с висока оптична резолюция, показват огън все още да гори в рафинерията, два дни след атаката.
Остров Шивдар, с площ около 870 хектара, е определен за влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция за влажните зони. Той е бил известен като едно от най-важните места за размножаване на морските птици рибарки в Иран. Техеран е обявил острова за резерват за диви животни от 1972 г.
Иранските медии обвиниха Обединените арабски емирства за атаката, но те не са поели отговорност до момента.
NEW—Iranian oil contamination has now spread into Kuwait, turning parts of the Persian Gulf into a growing ecological disaster. “Nothing is safe… neither by land nor by sea.”— Mossad Commentary (@MOSSADil) May 18, 2026
