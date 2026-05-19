Иран организира групови сватби на двойки, готови да се жертват във войната (Снимки)

Иранските власти организираха в Техеран масови сватби за двойки, които са заявили, че са готови да пожертват живота си във войната срещу САЩ и Израел и които се ползват от държавно подкрепена програма.

Церемониите, организирани на няколко големи площада в столицата, събраха стотици младоженци. Те бяха излъчени по държавната телевизия, за да поддържат духа на населението, докато американският президент Доналд Тръмп отправя нови заплахите за удари срещу Иран, въпреки прекратяването на огъня, което прекъсна бомбардировките, започнали на 28 февруари. Церемониите, организирани на няколко големи площада в столицата, събраха стотици младоженци СНИМКА: Ройтерс

Според местни медии младоженците са се присъединили към така наречената "програма за саможертва", чрез която се ангажират да рискуват живота си по време на войната, включително като участват в живи вериги пред електроцентрали, информира БТА. СНИМКА: Ройтерс

На кадрите от сватбените церемонии днес се виждат двойки, пристигащи на площад "Имам Хосеин" с военни джипове, оборудвани с картечници, преди да сключат брак по време на церемония, ръководена от религиозен служител. На площада има множество балони и огромен портрет на върховния лидер Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто пое властта след смъртта на баща си и негов предшественик Али Хаменей в първия ден на войната. СНИМКА: Ройтерс

"Страната е във война, но младите хора също имат право да се женят", заяви млада иранка, облечена в традиционен бял чадор във видеорепортаж, излъчен от информационната агенция "Мехр".

Младоженец в тъмен костюм изрази радост, че церемонията съвпада с годишнината от сватбата на имам Али, почитан от шиитските мюсюлмани, и Фатима, дъщерята на пророка Мохамед

Според "Мехр" в церемониите в Техеран са участвали 110 двойки. СНИМКА: Ройтерс

От началото на конфликта иранските власти организират почти ежедневно големи проправителствени митинги, за да покажат народната мобилизация.

Според иранските власти милиони хора са се записали по принцип в програмата за саможертва. Сред тях са и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф и президентът Масуд Пезешкиан.