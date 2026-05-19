Евреин бил нападнат в Лондон, чули го да говори на иврит по телефона

Евреин получи наранявания по лицето и гърба при нападение в Северен Лондон, съобщи лондонската полиция, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.

Петима маскирани мъже са нападнали 22-годишния евреин към 02:00 ч. в понеделник през нощта, след като излязъл от апартамента си в лондонския квартал "Голдърс Грийн", за да говори по телефона, като е бил чут да говори на иврит, съобщи неправителствената организация "Кампания срещу антисемитизма".

"Нападението се третира като престъпление от омраза с антисемитски характер. Към този момент няма арестувани и разследването продължава", заявиха от лондонската полиция.

"Не можем да чакаме повече за истинска намеса в ужасяващата вълна на насилие срещу евреите във Великобритания", каза говорител на неправителствената организация.

В публикация в социалните мрежи британският министър на вътрешните работи в сянка Крис Филп описа предполагаемото нападение като "отвратително".

"Време е правителството да вземе сериозни мерки за борба с антисемитизма", добави Филп, цитиран от БТА.

Той призова правителството да предприеме "политика на нулева толерантност" и да се заеме с депортирането на чуждестранни граждани, които изявяват антисемитските си възгледи и подкрепят насилието.