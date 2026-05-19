След промени в Конституцията на Армения ще бъде отворена границата й с Турция

Границата между Турция и Армения ще бъде отворена, след като бъдат извършени конституционни промени в Армения. За да се случи това обаче, трябва да минат изборите на 7 юни, обяви пред в. „Джумхуриет“ посланикът на Азербайджан в Турция Решад Мехмедов.

„Границата между двете държави ще бъде отворена след изборите в Армения на 7 юни и след като бъдат направени конституционни промени“, заяви дипломатът.

Въпросът на медията идва след твърдения, че Турция иска да отвори границата си с Армения, но Азербайджан налага вето.

„Ние следваме политика на съгласие с Турция. Постоянно сме в контакт с Министерството на външните работи. Ръководим паралелно процесите по нормализиране на отношенията между Армения и Турция и Армения и Азербайджан. В Конституцията на Армения са посочени териториални претенции към Азербайджан. След изборите на 7 юни ще променят Конституцията, ще проведат референдум. Когато от нея бъдат премахнати териториалните претенции, ще бъде подписан мирният договор, който беше парафиран от САЩ. След това границата между Армения и Турция и Армения и Азербайджан ще бъде отворена“, обясни посланикът на Азербайджан в Турция.

На въпрос как гледа на новината, че Турция и Армения са готови да започнат директна търговия, която беше съобщена на 13 май, дипломатът коментира, че се правят малки крачки.

„И Азербайджан започна търговия. Вече играем роля в енергийната сигурност на Армения. Даваме им петрол и горива. Осигуряваме преноса на тяхното зърно и други продукти през Азербайджан, Казахстан, Русия. Казваме им, че ако има мир, тяхната сигурност ще нарасне. Турция също прави малки крачки“, коментира Решад Мехмедов.

От лятото на 2025 г. Анкара и Ереван отвориха нова страница в своите отношения. През юни турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с министър-председателя на Армения Никол Пашинян в Истанбул, където двамата обсъдиха възможностите за нормализиране на отношенията.

По-интензивното развитие на този процес започна след като президентът на Азербайджан Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян постигнаха споразумение по време на среща във Вашингтон през август, която беше организирана от американския президент Доналд Тръмп.

През септември официални представители на Турция и Армения се срещнаха на границата между двете страни и изразиха готовност за отваряне на граничните пунктове и прилагане на Споразумението за възстановяването им, подписано на 1 юли 2022 г. На тази среща бяха обсъдени също така възможностите за увеличаване на броя на полетите между двете държави. Бяха предприети и технически действия за рехабилитация и въвеждане в експлоатация на жп линията Карс – Гюмри.

В края на декември беше договорено опростяване на визовите процедури, а през март 2026 г. официално бяха възобновени полетите от Истанбул до Ереван.

На 29 април 2026 г. представители на Турция и Армения се срещнаха в турския граничен град Карс за първо заседание на съвместна работна група, която има за задача да възстанови и отвори отново железопътната линия между Карс и арменския град Гюмри, която е спряла да функционира през 1993 г.

В началото на май вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз стана първият официален турски представител, който посещава Армения от 18 години насам. Той беше в Ереван за осмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност.