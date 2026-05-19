Разбиха престъпна банда в Италия, превръщала токсична пепел в брикети за барбекю и в торове

Полицията в Италия обяви, че е разбила престъпна банда, действала в няколко страни и превръщала токсична пепел в брикети за барбекю и в торове, като същевременно се е ползвала от защитата на регионална агенция за околната среда, предаде Франс прес.

Операцията е била насочена срещу 19 души и срещу три предприятия. Разследващите са действали в Италия, Австрия, Германия, Хърватия, Сърбия и Швейцария, се казва в изявление на италианската полиция. Дванадесет души вече са били арестувани, а на завод в Алто Адидже, в Северна Италия, е бил наложен запор. Разследването е продължило четири години.

Участниците в престъпната схема са превръщали пепел, съдържаща незаконни нива на замърсяващи субстанции, в брикети, торове и добавки за храна на животни или добавки за бетон. Само в Италия схемата е донесла на участниците в нея печалби в размер на няколкостотин милиона евро, съобщава БТА.

Пепелта е идвала от процес на пирогазификация, който се състои в нагряване на органични отпадъци при висока температура в среда без кислород, за да бъдат превърнати в газ. Според полицията пепелта е съдържала концентрации на полициклични ароматни въглеводороди, надвишаващи законовите норми. Фабрики в Хърватия и Сърбия са произвеждали брикети от тази токсична пепел, докато в обекти в Германия и Австрия тя е била използвана за селскостопански цели.

Ръководители и служители на провинциалната агенция за защита на околната среда в Болцано също са били обект на разследването. Според полицията те са „играли съществена роля, като са подкрепяли, защитавали и улеснявали дейността на ръководителите на компаниите в центъра на разследването“, и са „придавали вид на законност на дейността им“.