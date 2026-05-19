ОАЕ: Дроновете, с които бе атакувана АЕЦ "Барака" са излетели от Ирак

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) заяви, че дроновете, с които бе атакувана атомната електроцентрала "Барака", са излетели от територията на Ирак, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Това означава, че подкрепяни от Иран шиитски милиции, които по-рано предприеха атаки с дронове срещу арабски държави от Залива, вероятно стоят зад нанесения в неделя удар по ядреното съоръжение, отбелязва агенцията.

Засега нито една групировка не е поела отговорност за атаката срещу атомната електроцентрала "Барака".

През последните два дни ОАЕ бяха атакувани с още три дрона, добави министерството на отбраната, без да уточнява какви са били мишените на нападенията.

