Тръмп: Може да се наложи отново да ударим Иран

Техеран моли да бъде сключена сделка, увери Тръмп.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че може да се наложи страната му отново да удари Иран, предаде Ройтерс.
По-рано днес Иран заплаши да "отвори нови фронтове", ако САЩ възобновят военните удари след прекратяването на огъня, влязло в сила миналия месец, съобщава БТА.
Преговорите между Вашингтон и Техеран се нуждаят от повече време, коментира, от своя страна, Катар.
В понеделник Тръмп заяви, че Вашингтон временно се отказва от планиран удар срещу Иран, който е трябвало да бъде извършен във вторник. По думите му причината са „сериозни преговори", в които участват ключови съюзници от Близкия изток.
В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман и президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян са го призовали да отложи военната операция срещу Иран.
На 19 май той посочи, че текат интензивни преговори и има шанс да бъде постигнато споразумение, което да е приемливо както за САЩ, така и за страните в Близкия изток.
Той подчерта, че евентуалната сделка трябва задължително да гарантира, че Иран няма да разполага с ядрени оръжия.
Американският президент допълни, че е наредил на министъра на отбраната Пийт Хегсет, на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Даниел Кейн и на американските въоръжени сили да отменят планираната атака засега, но същевременно да бъдат готови незабавно да предприемат мащабна военна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение.