Шефът на Военния комитет на НАТО: Нужно е значително ускоряване на доставките на военно оборудване

Николай Желязков, БТА

Войници. Снимката е илюстративна. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Скоростта на доставките на необходимите отбранителни способности трябва да се увеличи "драматично", заяви днес ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне на пресконференция след заседанието на началниците на отбраната на страните от пакта в централата на алианса в Брюксел.

Трябва дългосрочно да повишим усилията в отбранителните инвестиции в рамките на приетите цели, добави Драгоне. По неговите думи средата за сигурност постоянно се усложнява, а отговорността на европейските съюзници нараства.

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа ген. Алексъс Гринкевич уточни в отговор на въпроси, че САЩ предвиждат да намалят с 5000 числеността на своите войски в Европа. По неговите думи това няма да доведе до нужда от промяна на регионалните отбранителни планове. Той отбеляза, че в последните четири години Полша и Балтийските страни са увеличили значително способностите на своята пехота.

Гринкевич коментира, че днешният случай със свалянето на вероятно украински дрон над Естония е показал добрата подготвеност на НАТО за реакция. По неговите думи това е доказателство срещу твърденията, че страните от алианса предоставят на Украйна въздушното си пространство за удари срещу Русия.

