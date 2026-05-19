Разбиха "семейна мафия" в Крит, получила неправомерно субсидии за над 500 хил. евро

Гръцката полиция разби "семейна мафия" на гръцкия остров Крит, която тероризирала земеделци и получила неправомерно над половин милион земеделски субсидии, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Според съобщение на говорителя на полицията Константина Димоглиду престъпната мрежа е действала от 2021 г. Установено е, че ръководители на групата са трима души, които са сплашвали хора на острова, унищожавали и палели насажденията им. Вследствие на действията им тормозените хора изоставяли имуществото си, от което престъпната група се възползвала. Земеделската техника била представяна като основание за получаване на неправомерни субсидии от държавни и европейски фондове, пише БТА.

Щетите за гръцката държава от действията на престъпната група за периода 2021 - 2025 г. възлизат на 580 000 евро.

От своя страна тормозените земеделци са се разделили с имущество на стойност 200 000 евро.

Тримата основни заподозрени, които имат роднинска връзка помежду си, са арестувани.

Според информация на електронното издание на в. "Етнос" жертви на организираната група са най-малко 40 семейства, живеещи в планински райони на остров Крит.