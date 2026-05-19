ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди посрещнаха Дара в София, за да празнуват и ...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22880667 www.24chasa.bg

Лидерът на СДСМ: Тези с български паспорти от години лъжат гражданите, че идентичността ни е застрашена

Маринела Величкова, БТА

1764
Венко Филипче Снимка: Кадър: Youtube/ Super radio Ohrid

Отказът на депутатите от ВМРО-ДПМНЕ да приемат законопроекта на СДСМ, който би забранил на премиера и министрите в Северна Македония да имат двойно гражданство, според председателя на опозиционната СДСМ Венко Филипче е „ясно признание, че правителството е пълно с хора с български паспорти“.

„Те отказаха да приемат нашия законопроект, който би забранил на министър-председателя, вицепремиерите, министрите и членовете на правителството да имат двойно гражданство. Възниква въпросът защо направиха това. Защото половината от правителството трябваше да си тръгне веднага. Гражданите получиха още едно публично и много ясно признание, а именно, че правителството е пълно с хора с български паспорти. Години наред те всяват истерия, всяват страх и лъжат гражданите, че националната ни идентичност е застрашена. Именно от тези хора, които имат български паспорти в джобовете си“, каза на днешната си пресконференция Филипче.

По думите му правителството на ВМРО-ДПМНЕ прилага двойни стандарти, когато става въпрос за отношението към включването на българите в конституцията на страната и длъжностните лица, които притежават български паспорти.

„Вицепремиери, министри, депутати, кметове, директори, цяла мрежа от служители на организираната престъпна група на ВМРО с български паспорти продават фалшив патриотизъм от години, като същевременно тихомълком осигуряват европейски документи за себе си и семействата си“, заяви председателят на СДСМ.

По повод призива на министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски  за национален консенсус по темите, свързани с европейското бъдеще на страната, с акцент върху реформите, които Северна Македония трябва да осъществи, за да получи предвидените средства по Плана на ЕК за растеж на Западните Балкани, Филипче заяви, че реформите означават конституционни промени и реална стъпка към ЕС, "а не политически манипулации и разфокусиране на обществеността".

„Голям срам е в какво се превърна някога важният СДС(М). От партия, която поне се преструваше на сериозна, днес се превърна в политическа група, която провежда пресконференции, сякаш са комбинация от театър на абсурда и евтина пиеса. Информацията за прогнозата за времето е по-актуална от пресконференциите на лидера на СДС(М)....Най-трагичното е, че точно тези, които продадоха страната, днес дават уроци по патриотизъм, идентичност и Европа. Същите, които обещаха „живот“, но оставиха след себе си разруха, престъпления, унижение и национални отстъпки, сега се опитват да играят ролята на морален авторитет”, отговориха със съобщение от ВМРО-ДПМНЕ.

Венко Филипче

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)