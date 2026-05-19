Лидерът на СДСМ: Тези с български паспорти от години лъжат гражданите, че идентичността ни е застрашена

Отказът на депутатите от ВМРО-ДПМНЕ да приемат законопроекта на СДСМ, който би забранил на премиера и министрите в Северна Македония да имат двойно гражданство, според председателя на опозиционната СДСМ Венко Филипче е „ясно признание, че правителството е пълно с хора с български паспорти“.

„Те отказаха да приемат нашия законопроект, който би забранил на министър-председателя, вицепремиерите, министрите и членовете на правителството да имат двойно гражданство. Възниква въпросът защо направиха това. Защото половината от правителството трябваше да си тръгне веднага. Гражданите получиха още едно публично и много ясно признание, а именно, че правителството е пълно с хора с български паспорти. Години наред те всяват истерия, всяват страх и лъжат гражданите, че националната ни идентичност е застрашена. Именно от тези хора, които имат български паспорти в джобовете си“, каза на днешната си пресконференция Филипче.

По думите му правителството на ВМРО-ДПМНЕ прилага двойни стандарти, когато става въпрос за отношението към включването на българите в конституцията на страната и длъжностните лица, които притежават български паспорти.

„Вицепремиери, министри, депутати, кметове, директори, цяла мрежа от служители на организираната престъпна група на ВМРО с български паспорти продават фалшив патриотизъм от години, като същевременно тихомълком осигуряват европейски документи за себе си и семействата си“, заяви председателят на СДСМ.

По повод призива на министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски за национален консенсус по темите, свързани с европейското бъдеще на страната, с акцент върху реформите, които Северна Македония трябва да осъществи, за да получи предвидените средства по Плана на ЕК за растеж на Западните Балкани, Филипче заяви, че реформите означават конституционни промени и реална стъпка към ЕС, "а не политически манипулации и разфокусиране на обществеността".

„Голям срам е в какво се превърна някога важният СДС(М). От партия, която поне се преструваше на сериозна, днес се превърна в политическа група, която провежда пресконференции, сякаш са комбинация от театър на абсурда и евтина пиеса. Информацията за прогнозата за времето е по-актуална от пресконференциите на лидера на СДС(М)....Най-трагичното е, че точно тези, които продадоха страната, днес дават уроци по патриотизъм, идентичност и Европа. Същите, които обещаха „живот“, но оставиха след себе си разруха, престъпления, унижение и национални отстъпки, сега се опитват да играят ролята на морален авторитет”, отговориха със съобщение от ВМРО-ДПМНЕ.