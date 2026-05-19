Проверяват сигнали за миризма на газ в южните квартали на Атина

Властите за гражданска защита не са открили признаци на изтичане на газ в южните крайбрежни предградия на гръцката столица Атина, но разследването ще продължи, след като днес са били получени множество сигнали за силна миризма, наподобяваща газ, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Министерството на климатичната криза и гражданската защита заяви, че гръцкият оператор на газопреносната система ДЕСФА е уверил властите, че не е засечено изтичане в съоръжението за съхранение в Ревитуса, югозападно от Атина, нито на друго място. Операторът на разпределителната мрежа „Енаон ЕДА“ също не е открил индикации за проблем в мрежата, посочва изданието.

Допълва се, че проверките на бреговата охрана на търговски кораби, превозващи втечнен природен газ, не са установили нищо нередно. Уредите за мониторинг на замърсяването на въздуха също не са отчели необичайни стойности, а екипите на пожарната, изпратени в райони на града, откъдето е била съобщена миризмата, също не са успели да установят причината.

„Разследванията и проверките продължават“, се казва в изявлението на властите, цитирано от „Катимерини“. Изданието съобщи, че първите сигнали са били подадени малко преди обяд. Миризмата е била особено осезаема в районите Палео Фалиро, Алимос, Глифада, Агиос Димитриос, Неа Смирни и Калитея.