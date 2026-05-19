Тръмп: Куба ни зове, нуждае се от помощ

"Куба ни зове. Те се нуждаят от помощ. Куба обаче е провалена държава. Куба се нуждае от помощ и ние ще й дадем такава", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Той изрази увереност, че може да бъде постигнато дипломатическо споразумение с Куба, предадоха Ройтерс и БТА.

"Мисля, че да", каза Тръмп пред репортери в Белия дом в отговор на съответен въпрос.

Администрацията на Тръмп определи комунистическите власти на острова като корумпирани и некомпетентни и настоява за "смяна на режима", отбелязва Ройтерс.

Вчера кубинският президент Мигел Диас-Канел осъди политиката на САЩ към страната му като "неморална, незаконна и престъпна".