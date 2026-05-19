Израел залови шест кораба от флотилията за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските сили задържаха още шест кораба от значително по-голяма флотилия от активисти, която се опита да наруши израелската морска блокада на ивицата Газа, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Запис, излъчен пряко от активистката група, показва, че други два кораба все още са на път към палестинската територия.

Израелските сили са открили огън по най-малко два от корабите, плаващи във флотилията с хуманитарна помощ, пътуваща към Газа, показват видеозаписите и организаторите на флотилията, но няма данни за жертви. Не е ясно и какви боеприпаси са били използвани.

Според друг говорител на флотилията е бил открит огън по шест от корабите.

На записа, показан на уебсайта на флотилията "Глобъл Сумуд", се виждат въоръжени израелски войници на лодки "Зодиак", които се качват на борда на корабите Andros, Zefiro, Don Juan, Alcyone и Elengi. Активистите, облечени в спасителни жилетки, държат ръцете си вдигнати. След това израелските войници унищожават камерите, монтирани на лодките на активистите.

Това е най-новата акция на групата, целяща да подчертае мрачните условия на живот на близо 2 милиона палестинци в крайбрежната територия, страдащи от сериозен недостиг на жилища, храна и лекарства.

Лодките от флотилията бяха спрени на около 145-160 километра от бреговата линия на ивицата Газа, според тракера на уебсайта на флотилията.

Израелските въоръжени сили отказаха коментар и са препратили Ройтерс към външното министерство. Засега не е получен отговор от израелското дипломатическо ведомство.

По-рано организаторите съобщиха, че израелските сили са пресекли пътя на 44 от техните кораби в източното Средиземноморие, а шест кораба все още са в открито море.

Вчера израелското външно министерство заяви, че "няма да допусне никакво нарушаване на законната морска блокада над Газа".

В изявление, направено късно вечерта в Анкара, турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди намесата срещу флотилията и призова международната общност да предприеме действия. Корабите от флотилията "Глобъл Сумуд" отплаваха за трети път в четвъртък от южна Турция, след като по-ранни опити за доставка на хуманитарна помощ за Газа бяха пресечени от Израел в международни води.

Групата съобщи по-рано, че във флотилията участват 426 души от 39 държави.

Израелското външно министерство призова "всички участници в тази провокация да променят курса си и да се върнат незабавно".

Министерството на финансите на САЩ обяви във вторник, че налага санкции срещу 4 души, свързани с това, което описа като флотилия, "подкрепяща "Хамас".

Пропалестинските активисти твърдят, че Израел и САЩ погрешно смесват тяхната защита на правата на палестинците с подкрепа за екстремистите от "Хамас".

Палестинци и международни хуманитарни организации твърдят, че доставките за ивицата Газа все още са недостатъчни, въпреки постигнатото през октомври примирие, което включваше гаранции за увеличаване на помощта.