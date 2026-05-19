Путин пристигна на държавно посещение в Китай

Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин тази вечер на държавно посещение в Китай, предаде агенция Синхуа.

По покана на китайския президент Си Цзинпин Путин е на посещение в Китай днес и утре. Това е 25-тото посещение на Путин в Китай, отбелязва китайската агенция, цитирана от БТА.

Двамата президенти ще обменят мнения относно двустранните отношения, сътрудничеството в различни области, както и международни и регионални въпроси от взаимен интерес, според китайското външно министерство.

Тази година се навършват 30 години от установяването на Стратегическото партньорство за координация и 25 години от подписването на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия.

Двете страни ще се възползват от тази възможност, за да продължат да задълбочават и издигат отношенията между Китай и Русия с цел да внесат повече стабилност и положителна енергия в света, заяви говорител на китайското министерство на външните работи.

ТАСС отбелязва, че работната програма на Путин в Пекин е изключително натоварена. Както по-рано отбеляза неговият помощник по международните въпроси Юрий Ушаков, най-важното събитие от предстоящото посещение ще бъде обсъждането „на чай“ с председателя на КНР Си Цзинпин на най-актуалните международни проблеми.

Преди неформалната среща в тесен кръг ще се проведат руско-китайски преговори с участието на делегации, среща с премиера на Китай Ли Цян, откриване на съвместните години на образованието, посещение на съвместна изложба на ТАСС и Синхуа, посветена на историята на отношенията между двете държави и други протоколни мероприятия.

На летището в Пекин беше посрещнат като скъп гост, коментира ТАСС. В негова чест бяха издигнати държавните знамена на Русия и Китай и имаше и почетен караул, и група китайски ученици и студенти, които приветстваха сърдечно руския лидер. Путин беше посрещнат от министъра на външните работи на КНР Ван И, с когото руският президент проведе кратък разговор на червения килим, разстлан за него. Там бяха още китайският посланик в Москва Джан Ханхуей, руският посланик в Китай Игор Моргулов и висши дипломатически служители на руски задгранични институции. Докато президентът на Русия вървеше по червения килим, децата и студентите размахваха руски и китайски знаменца и скандираха на китайски: „Добре дошли!“

След края на кратката церемония по посрещането Путин се качи в президентския автомобил „Аурус“ и отпътува към държавна резиденция, предоставена му за ползване по време на визитата. Държавният глава обикновено използва своя автомобил с руски регистрационни номера при всички пътувания, включително и в чужбина. Така беше и този път - президентската лимузина беше специално докарана от Русия, но регистрационните табели бяха сменени с китайски, отбелязва ТАСС.