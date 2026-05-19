Как почина основателят на Манго - падна от скала или е бил бутнат от сина си? (Обзор)

Джонатан Андич, който е единственият свидетел на смъртта на баща си, е задържан за разпит

Обрат настъпи в разследването на смъртта на милиардера и основател на модната империя “Манго” Исак Андич, след като властите в Каталуня арестуваха най-големия му син по подозрение, че може да го е убил. Във вторник полицията потвърди, че е задържала 45-годишния Джонатан Андич за разпит. На 14 декември 2024 г. баща му падна от близо 100 метра височина в скалистата местност на планината Монсерат край Барселона, където двамата били сами на разходка.

“В момента Джонатан Андич дава показания в рамките на съдебното производство по случая с инцидента от 14 декември 2024 г. Сега не можем да добавим много повече, тъй като по делото е наложена съдебна забрана за разгласяване на информация. Досега имаше и ще продължи да има пълно съдействие в рамките на това съдебно производство”, обясни говорител на милиардерския наследник.

Арестът идва близо половин година след като разследващите първоначално заключиха, че инцидентът е бил случаен. По това време властите заявиха, че 71-годишният магнат е паднал близо до пещерите Салнитре - дива природна местност, известна със стръмни скали и дерета. Според първоначалните заключения Исак се е подхлъзнал по време на похода. Съдът официално прекрати делото през януари 2025 г. поради липса на доказателства за престъпно поведение от страна на Джонатан, който е

единственият свидетел на смъртта

Той разказал на полицията, че двамата вървели по туристическата пътека Les Feixades - популярно място за разходка. По думите на Джонатан той вървял малко пред баща си, но в един момент се обърнал и видял как възрастният мъж пада от ръба на тясната пътека след силен шум от падащи камъни. Първият разпит на Джонатан е проведен няколко часа след смъртта на Исак Андич. Разказът на наследника бил неясен и непоследователен, като думите му не съответствали на фактите. Но следователите отдали това на шока и емоционалното въздействие от това да гледа как баща му пада и умира.

И до днес фамилията Андик остава убедена в невинността на Джонатан. В дните след инцидента семейството публикува изявление, че няма да коментира трагедията.

Въпреки решението на съда полицията реши да поднови разследването срещу Джонатан, защото са открили несъответствия в показанията му.

Според испански медии властите са иззели мобилния телефон на Джонатан малко след трагичния инцидент. Те цитират и показанията на партньорката на Исак Андич - професионалната голфърка Естефания Кнут, която описва

напрегнатите отношения между баща и син,

които в миналото били особено обтегнати. По думите на 53-годишната жена конфликтът между тях достига връх през 2015 г., когато Исак решава да се оттегли и да остави “Манго” под ръководството на трима директори, сред които е и Джонатан.

Не след дълго обаче той обвинява сина си, че е позволил компанията да загуби своята същност и душа и че е пренебрегнал отношенията с клиентите. В следващите години “Манго” натрупва милиони загуби, което провокирало Исак да си върне контрола, разказва Кнут. Въпреки това тя не споменава Джонатан някога да е заплашвал баща си или да е търсил отмъщение.

При първото разследване властите научили още, че между Естефания и трите деца на Исак - Джонатан, Джудит и Сара, се води спор относно наследството му. През юли 2023 г. Исак Андич съставил завещание, с което дава на наследниците си равен дял от богатството си, а на няколко други, включително Естефания, по-малък. Жената сметнала отреденото за недостатъчно и започнала процес срещу тримата наследници за над 70 млн. евро. Била убедена, че връзката ѝ с основателя на “Манго” е еквивалентна на граждански брак, и

настоявала да получи наследство като вдовица според законите на Испания

Спорът продължава и до днес.

Интересен факт е, че Естефания е първият човек, на когото Джонатан се е обадил след трагедията.

Най-големият син на основателя на “Манго” е роден през 1981 г. от връзката му с Неус Райг Тараго, за която Исак се жени през 70-те години на миналия век. Неус е майка и на двете му дъщери - Джудит, родена през 1984 г., и Сара, родена през 1997 г.

Джонатан учи в САЩ, където получава диплома по аудио-визуална комуникация, и продължава образованието си в бизнес училището IESE. Специализира се и в счетоводство, финанси и развиване на управленски умения за мениджъри чрез програмата EMBA. Крайната цел за него, както и за сестрите му, била да станат част от компанията на баща им.

Синът започва кариерата си в “Манго” през 2005 г., когато се запознава с оперативната система на фирмата. През 2007 г. поема ръководството на линията за мъжка мода с цел да я лансира на международния пазар. В момента заема поста на заместник-председател на борда на директорите на модната империя.

“Манго” е основана в Барселона през 1984 г. от Исак и брат му Нахман, които започват бизнеса си с продажба на дрехи на местния пазар, преди да открият първия си собствен магазин на емблематичния булевард “Пасео де Грасия”.

Приходите на компанията от продажби се оценяват на 3,1 млрд. евро

Към момента за модния гигант работят над 14 хил. служители в глобален мащаб, пише “Форбс”.

Самият Исак Андич е роден в семейството на сефарадски евреи в Истанбул през 1953 г. Към момента на смъртта му “Форбс” оценява богатството му на над 4,5 млрд. долара. Фамилията Андик притежава 95% от дяловете на “Манго”.