Съветът на Тръмп за Газа ще поиска от ООН да засили натиска за разоръжаване на "Хамас"

Формираният от президента на САЩ Съвет за мир, който наблюдава договореното с посредничеството на Вашингтон спиране на огъня в Газа, ще поиска от Съвета за сигурност на ООН да окаже натиск върху палестинската групировка "Хамас" да се разоръжи, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Искането е изложено в доклад на Съвета за мир, който се очаква да бъде обсъден на днешното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.

"На този етап основното препятствие пред пълното прилагане (на примирието) остава отказът на "Хамас" да се съгласи с подлежащо на проверка разоръжаване, да се откаже от принудителния контрол и да позволи истински граждански преход в Газа", пише в доклада.

"Хамас" разпространи изявление, в което отхвърля доклада на Съвета за мир и посочва, че текстът съдържа "неверни" твърдения.

Планът на Тръмп за спиране на огъня в Газа призовава "Хамас" да предаде оръжията си и да разруши обширната си мрежа от тунели. Планът също така предвижда изтегляне на израелските сили от Газа, формиране на ново технократско палестинско правителство, разполагане на международни сили за сигурност и възстановяване на опустошената палестинска територия.

Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов миналата седмица заяви, че отказът на "Хамас" да се разоръжи блокира напредъка по примирието, което е в сила от октомври миналата година.