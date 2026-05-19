Пред Мерц Радев поиска за България ключова роля в оръжейната индустрия на ЕС

Под вашето ръководство България ще бъде важен и интересен партньор за инвестиции. Това ще засили и двете ни страни - както в рамките на Европейския съюз, така и в двустранен план. Това заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц на българския премиер в Берлин в понеделник.

На първата си визита в чужбина като премиер Румен Радев беше посрещнат с военни почести, а разговорите му в Берлин бяха свързани с отбраната, индустриалната политика и следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

В българската делегация бяха вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, както и външната министърка Велислава Петрова - Чамова.

Радев определи Германия като най-големия търговски партньор и инвеститор на България с годишен стоков обмен между двете държави, който възлиза на 12 млрд. евро.

“България се утвърждава не като периферия, а като важен индустриален, логистичен и икономически партньор на Германия”, оцени българският премиер отношенията с Берлин.

Голяма част от дискусията се фокусира върху отбраната. Радев подчерта съвместни проекти с германски компании, включително два завода на “Райнметал”, произвеждащи барут и 155-милиметрови боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана IRIS-T и противокорабни ракети RBS-15.

По думите на премиера България е готова за серийно производство на дронове в категория, в която френско-германският проект Eurodrone се е провалил. Радев спомена и планове за мащабна фабрика с изкуствен интелект, подкрепена от германски инвеститор.

“За нас е важно не само да доставяме от Германия, за нас е важно и да изградим силно индустриално сътрудничество”, акцентира министър-председателят.

Канцлерът Фридрих Мерц подчерта факта, че визитата на Румен Радев в Германия е първото му официално посещение в чужбина. Според Мерц това ясно показва близките и добри отношения между Берлин и София.

