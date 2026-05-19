Руски представител в ООН: Украйна планира да насочва дронове от Латвия

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя днес заяви, че Москва има информация, че Украйна е планирала да насочи военни дронове от Латвия и други Балтийски държави и предупреди, че членството на тези страни в НАТО няма да ги спаси от ответен отговор, предаде Ройтерс.

“Според новите данни на разположение на руските спецслужби, Киев няма намерение да се ограничи до използването на въздушни коридори, предоставени от Балтийските страни. Те планират и да пускат дронове от територията на тези страни”, каза той, цитиран от ТАСС.

Небензя, който говори по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН за сигурността в Украйна, обвини Киев, че вече е разположил украински сили за управление на дронове в Латвия.

Постоянният представител на Латвия в Съвета за сигурност Санита Павлута-Десландес веднага отхвърли обвиненията, като ги нарече “чиста измислица”, информира БТА.

Тами Брус - заместник-постоянен представител на САЩ в ООН - предупреди, че ООН не е “място за заплахи срещу членове на Съвета” и добави, че САЩ ще запазят всичките си ангажименти към НАТО.