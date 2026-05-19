Задържаха петима в Косово за натиск над избиратели преди парламентарните избори

Петима души са задържани от косовската полиция по подозрение за престъплението "нарушаване на свободната воля на избирателите" в община Грачаница, в близост до столицата Прищина, почти две седмици преди предсрочните парламентарни избори на 7 юни, предаде изданието "Коха диторе", цитирано от БТА.

Основната прокуратура в Прищина обяви днес, че в сътрудничество с Дирекцията за разследване на икономически престъпления и корупция в полицията е предприела разследващи действия след медийни публикации и изявления на изпълняващия длъжността министър на общностите и завръщането на Косово Ненад Рашич относно сплашване на избирателите в тази община.

Според прокуратурата, по решение на държавния прокурор, петима граждани на Косово от сръбска националност са задържани, като са заподозрени в извършване на престъплението „нарушаване на свободното определяне на избирателите“.

В съобщението се посочва, че са получени достатъчно твърдения и доказателства, които пораждат съмнения за участието им в незаконни действия, свързани с това престъпление.

Главната прокуратура в Прищина подчерта, че остава ангажирана със защитата на целостта на изборния процес, гарантирането на свободното упражняване на правото на глас и зачитането на конституционния и законов ред в Косово.