Най-малко 28 загинаха при атака с дрон срещу пазар в Судан

Най-малко 28 загинаха при атака с дрон срещу пазар в Судан СНИМКА: X/@firewatchbot

Най-малко 28 души са загинали, а 23 са ранени в Судан при удари с дрон срещу пазар в населено място в южната част на страната, контролирано от паравоенни формирования, предаде Франс прес, като се позовава на медицински източник и трима свидетели. 

Суданската армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) са в състояние на война от април 2023 г. През последните месеци те нанасят все повече удари с дронове.

Двама свидетели заявиха, че дронът е поразил препълнен ресторант на главния пазар в Губайш, в Западен Кордофан. Според тях ударът е бил нанесен от суданската армия, информира БТА. 

Друг свидетел заяви, че дронът първо е ударил превозно средство на СБП и е убил трима души в него, преди да порази ресторанта.

Жертвите са били транспортирани в болницата на града, според медицински източник.

Военен източник отрече всякаква отговорност, като заяви, че суданската армия не нанася удари по цивилни, а единствено по военни цели, като бронирани превозни средства и складове за оръжие и муниции. 

Засега няма реакция от СБП.

Продължаващата повече от три години война доведе до десетки хиляди смъртни случаи, над 11 милиона души бяха разселени. Конфликтът предизвика една от най-тежките хуманитарни кризи в света, според ООН.

