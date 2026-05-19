Патрулка, оборудвана с дронове и в постоянна връзка с Интерпол, обикаля Гърция

Гръцката пътна полиция разполага със специално оборудван патрулен автомобил, който работи като своеобразен мобилен център за контрол, съобщават гръцките медии.

"Умната" патрулка е снабдена с мобилни телефони и таблети, които в реално време са свързани с полицейската база данни и данните на Интерпол, пише електронното издание "Нюз ауто". При участие в определени операциите патрулката си взаимодейства с дронове с термални камери, картината от които се предава на мониторите в превозното средство. Използването на подобна технология позволява координиране на проверките и през нощта. Комуникацията с полицейската централа се осъществява чрез криптирана връзка. Полицейските екипи могат да сканират регистрационните табели на колите и да проверяват документите им с цел да се установи дали превозните средства са крадени и дали имат застраховка.

Зад този специално оборудван полицейски автомобил стои мащабна екосистема от техническа инфраструктура, която в последните години полицията в Гърция развива, посочва изданието. В различни части на Атина например вече работи система за автоматично разпознаване на регистрационни табели. Нови камери с вграден изкуствен интелект записват нарушения на закона за движение по пътищата на ключови локации в столицата, а фишовете и глобите вече се издават автоматично.

Заради нарушение на закона за личните данни амбициозната програма Smart Policing на гръцката полиция не може да се реализира изцяло, посочва още "Нюз ауто". През 2019 г. полицията подписва договор на стойност 4 милиона евро "Интраком телеком" (Intracom Telecom) за доставката на хиляда устройства с възможности за разчитане на биометрични данни - разпознаване на лице, пръстови отпечатъци, сканиране на документи и регистрационни номера. Шест години след подписване на договора системата не се използва, тъй като според държавния орган за защита на личните данни е незаконно биометрични данни да се разпознават посредством мобилни устройства.

Специализираната патрулка се движи пилотно и според съобщение на полицията в началото на месеца в рамките на нощно дежурство (от 22:00 ч. до 6:00 ч.) в района на атинското предградие Фили са били осъществени 42 проверки на граждани, 31 проверки на автомобили, 11 задържания, два ареста за притежание на оръжие, наркотици и нарушаване на обществения ред. Установени са били и осем нарушения на Правилника за движение по пътищата (КОК).