Британската полиция разследва свързани с Епстийн обвинения за сексуален тормоз над деца

Британската полиция съобщи днес, че разследва две обвинения за сексуален тормоз на деца след информация, появила се в публикувани от министерството на правосъдието на САЩ документи, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха Ройтерс и БТА.

Полицията заяви, че един от докладваните случаи е свързан с локации в южните английски графства Съри и Бъркшър през 90-те години на ХХ век и началото на настоящия век, докато другият е свързан с предполагаеми инциденти в западната част на Съри от 80-те години.

„Не са извършвани арести. Приемаме сериозно всички съобщения за сексуални престъпления и ще работим за идентифициране на следи, за да проверим информацията или да установим потвърждаващи доказателства“, съобщи полицията в Съри, без да предоставя допълнителна информация.

През февруари полицията в Съри призова за каквато и да е информация след публикуването на редактиран доклад на ФБР „предполагащ трафик на хора и сексуално насилие над непълнолетно лице в град Вирджиния Уотър в Съри между 1994 и 1996 г.“

Службата заяви тогава, че преглед на системите ѝ не е открил доказателства за повдигнати обвинения, свързани със Съри, след което е получила няколко сигнала.