Експертка на ООН осъди "изтезанията на палестински затворници" в Израел

Експертка на ООН осъди "изтезанията" на палестински затворници и "потенциално незаконните смъртни случаи" в затвори в Израел, които според нея се случват от октомври 2023 г. насам, предаде Франс прес.

"Спешните мерки, въведени след 7 октомври 2023 г., изложиха палестинските затворници на изтезания, потенциално незаконни смъртни случаи, задържане в тайна и унизителни условия", според изявленията на Алис Джил Едуардс, специален докладчик на ООН по въпросите на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

"Броят и жестокостта на събраните твърдения свидетелстват за явно пренебрежение от страна на Израел към задължението му да третира човечно всички задържани", предупреди тя. Едуардс заяви, че е събрала информация за 52 случая на различни форми на изтезания или други форми на малтретиране, както и за 33 случая на сексуални изтезания и друго насилие от сексуален характер.

Сред докладваните случаи са "жестоки побои, изтезания чрез принудителни пози, прекомерни средства за ограничаване на движението, електрошок, лишаване от сън, недохранване и глад, продължително задържане в изолация", както и условия на задържане, счетени за "нечовешки и унизителни".

"Информацията за най-малко 94 смъртни случая в затворите от октомври 2023 г. насам, които не са били разследвани, предизвика сериозни притеснения", подчерта Едуардс.

Аутопсиите, извършени в няколко от тези случаи, са разкрили множествени счупвания на ребрата, подкожни кръвоизливи и вътрешни кръвоизливи, както и разкъсвания на коремните органи.

"Зад всяко обвинение се крие човек, който е бил в ръцете на онези, които са упражнявали власт над него", подчерта Едуардс. Тя призовава за "задълбочено, независимо и прозрачно разследване, както и за подвеждане под отговорност" на извършителите.

Експертката отбеляза, че от 1680 жалби, подадени срещу израелските разузнавателни служби, нито една не е довела до повдигане на обвинение. Едуардс призовава Израел да преразгледа и ревизира законите, политиките и практиките си в областта на задържането.

Според Бюрото за специални процедури в Израел са задържани над 9000 палестинци, от които 2200 са осъдени. Освен това експертката уточни, че е започнала "ново разследване на твърденията за изтезания и други злоупотреби, извършени от "Хамас", "Ислямски джихад" и други въоръжени групи в Газа, както и от Палестинската автономна власт в Западния бряг".