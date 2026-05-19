Бахрейн спира влизането на пътници от три африкански държави, поради опасения от ебола

Правителството на Бахрейн заяви, че спира да допуска чуждестранни пътници, пристигащи от Южен Судан, Демократична република Конго (ДР Конго) и Уганда, поради епидемията от ебола, предадоха Ройтерс и БТА.

Мерките ще останат в сила през следващите 30 дни, считано от днес, съобщи държавната информационна агенция на страната.

Световната здравна организация изрази дълбока загриженост от скоростта и мащаба на епидемията от ебола, тъй като броят на случаите нараства.

Броят на смъртните случаи от последното огнище на ебола в ДР Конго нарасна до 136, заяви министърът на здравеопазването на африканската страна Роджър Камба, цитиран от Синхуа.

Общо 543 предполагаеми случая са регистрирани в цялата страна, включително 32 лабораторно потвърдени случая, посочи Камба на брифинг в столицата Киншаса.

Уганда обяви серия от мерки за предотвратяване на разпространението на ебола, след като в страната бяха открити два случая на смъртоносната болест.