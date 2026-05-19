Бахрейн спира влизането на пътници от три африкански държави, поради опасения от ебола

Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

Правителството на Бахрейн заяви, че спира да допуска чуждестранни пътници, пристигащи от Южен Судан, Демократична република Конго (ДР Конго) и Уганда, поради епидемията от ебола, предадоха Ройтерс и БТА.

Мерките ще останат в сила през следващите 30 дни, считано от днес, съобщи държавната информационна агенция на страната.

Световната здравна организация изрази дълбока загриженост от скоростта и мащаба на епидемията от ебола, тъй като броят на случаите нараства.

Броят на смъртните случаи от последното огнище на ебола в ДР Конго нарасна до 136, заяви министърът на здравеопазването на африканската страна Роджър Камба, цитиран от Синхуа.

Общо 543 предполагаеми случая са регистрирани в цялата страна, включително 32 лабораторно потвърдени случая, посочи Камба на брифинг в столицата Киншаса. 

Уганда обяви серия от мерки за предотвратяване на разпространението на ебола, след като в страната бяха открити два случая на смъртоносната болест.

