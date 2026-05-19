Ройтерс: Подкрепата за Доналд Тръмп е спаднала до 35%

Рейтингът на одобрение за президента на САЩ Доналд Тръмп е паднал до почти най-ниското си равнище, откакто той се завърна в Белия дом, като се наблюдава рязък спад подкрепата сред републиканците, показва последното проучване на Ройтерс/Ипсос, цитирано от БТА.

Четиридневното проучване, което е приключило вчера, показва, че 35% от страната одобряват дейността на Тръмп, което е с един процентен пункт по-малко от аналогично по-рано този месец и малко над най-ниската точка по време на президентството му - 34%, наблюдавана миналия месец.

Тръмп започна настоящия си мандат през януари 2025 г. с рейтинг на одобрение от 47%. Популярността на президента пострада тази година, заради покачващите се цени на бензина, след като през февруари Тръмп нареди удари срещу Иран. Войната засегна голяма част от световната търговия с петрол, като повиши цените на бензиностанциите с около 50% и доведе до ръст на разходите за живот на американците и предизвика безпокойство сред републиканските съюзници на Тръмп, които ще защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември.

Недоволството се разпространява в партията на Тръмп, като 21% от републиканците казват, че сега не одобряват представянето на президента, в сравнение с 5% веднага след встъпването му в длъжност през януари 2025 г. Около 79% от републиканците в анкетата казват, че Тръмп се справя добре, в сравнение с 82% по-рано през месеца и 91% в началото на мандата му.

Анкетата, проведена онлайн, събира отговори от 1271 пълнолетни в цялата страна. Статистическата грешка е 3% общо за американците и 5% за републиканците.

Подкрепата за Тръмп в партията му се засилва по отношение на имиграционната му политика, друг въпрос, който е от основно значение за президентската му кампания през 2024 г. Около 82% от републиканците одобряват начина, по който Тръмп се справя с имиграцията.

Тръмп също така дойде на власт с обещания да избегне това, което той нарече „вечни войни", като проточилите се години военни интервенции на САЩ в Ирак и Афганистан в началото на столетието.

Той твърди, че „конфликтът с Иран е бил успешен". От миналия месец насам е в сила крехко примирие, но Иран до голяма степен отказва да позволи на петролни танкери да преминават през стратегическия важния Ормузки проток. Едва 62% от републиканците одобряват начина, по който Тръмп се справя със ситуацията в Иран, докато 28% не одобряват. Демократите категорично не одобряват, както и две трети от независимите.

Като цяло, само един на всеки четирима респонденти в анкетата – и около половината от републиканците – казват, че военните действия на САЩ в Иран са си стрували.