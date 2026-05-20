Фигура на българо‑баварски лъв стана акцент на вечерята на генералните консули в Мюнхен

По време на официална вечеря, организирана от министър‑председателя на Бавария Маркус Зьодер за генералните консули и представители на чуждестранните мисии, централно място в разговорите зае символичен жест от страна на България.

Генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков подари на д-р Зьодер миниатюрна фигура на българо‑баварския лъв, чиято голяма версия бе поставена през 2025 г. пред Генералното консулство на страната ни в Мюнхен. Идеята за фигурата е на Йонков, а автор е берлинската художничка Клио Карадим.

Приемайки подаръка, баварският премиер го нарече с усмивка „der Banga‑Ranga‑Löwe", игриво препращане към българската победа на „Евровизия" с песента на Дара и към приятелските отношения между двете страни. Маркус Зьодер също така специално поздрави страната ни за победата на „Евровизия".

В рамките на разговора бе потвърдено желанието за активен политически и институционален диалог, както и за развитие на сътрудничеството между България и Бавария.