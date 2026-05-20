Източен Тимор - първата нова държава на XXI в. празнува днес независимостта си

Първата нова суверенна нация на XXI в. - Източен Тимор - празнува на 20 май своята независимост. На тази дата през 2002 г. е сложен край на индонезийската окупация и страната официално е обявена за независима република. Същия ден, заедно с признаването от ООН, влиза в сила конституцията на Демократична република Източен Тимор и е приет националният флаг.

От деня на получаването на независимостта си Източен Тимор започва усилено да развива инфраструктурата, икономиката и институциите си, за да бъде изградена бързо стабилна и просперираща държава.

В шелфа на Източен Тимор са открити значителни резерви от петрол и природен газ, които тепърва ще играят по-сериозна роля в икономиката на страната.

Разработването и експлоатацията на тези ресурси вече осигуряват приходи за Източен Тимор, въпреки че управлението им е свързано със спорове за морските граници, въздействието върху околната среда и разпределението на средствата.

Страната има дълга история в отглеждането на кафе и това и до днес определя поминъка на много тиморски фермери. Произвежда се главно кафе арабика, известно с високото си качество и уникален вкусов профил, което се търси на специализираните пазари по целия свят.

Освен земеделието, риболовът и туризмът са другите два отрасъла, които допринасят за препитанието на много от местните хора.

Морските води край бреговете на Източен Тимор са известни с богатото си биоразнообразие и предлагат отлични възможности за наблюдение на миграциите на гърбатите китове. Това се случва обикновено в периода между юли и септември.

Едни от най-добрите места за наблюдение на китове в страната са водите по северния бряг, близо до остров Атауро и пролива Алор. В тиморски води могат да се наблюдават също така кашалоти, косатки и различни видове делфини.

Източен Тимор е все още сравнително малко позната дестинация за масовите туристи и се посещава главно от водолази, гмуркачи и запалени търсачи на екзотични и непопулярни дестинации. Страната може да се похвали с някои от най-разнообразните и непокътнати коралови рифове в света. Сред най-предпочитаните места за гмуркане са островите Атауро и Джако.

Местният терен е пресечен, с живописни пейзажи, и предразполага към приключенски спортове и трекинг. Столицата на страната е Дили, където има малко международно летище с полети предимно до близки дестинации в Югоизточна Азия и Австралия. Най-удобните директни полети до Дили са от Бали, Сингапур и северноавстралийския град Дарвин.

Една от забележителните атракции в столицата Дили е статуята „Кристо Рей", висока над 25 метра. Тя е подарък от Индонезия за народа на Източен Тимор, който в по-голямата си част изповядва католицизма. Статуята на Христос е жест на добра воля от страна на Индонезия по случай независимостта на страната през 2002 г. и е смятана за символ на приятелство и помирение между двете нации след години смутове и конфликти.

За първи празник на независимостта се смята датата 28 ноември 1975 г., когато за първи път Източен Тимор обявява независимост след оттеглянето на Португалия като колониална сила и преди нахлуването на Индонезия. Дотогава страната е известна под името Португалски Тимор и представлява най-слабо развитото владение на най-изостаналата измежду колониалните сили в света.

Островът, в чиято източна част се намира страната, е открит от европейците през 1514 г. и колонизиран в средата на същия XVI в. Двете сили, които си го поделят с договор от 1859 г., са Холандия и Португалия, като португалците вземат източната част. По време на Втората световна война, между 1942 и 1945 г., Тимор е окупиран от Япония, а след това Португалия отново възстановява властта си за още три десетилетия. През 1974 г. Марселу Каетану – наследникът на португалския диктатор Салазар – пада от власт и новото правителство в Лисабон започва провеждането на политика на деколонизация.

В Източен Тимор се появяват няколко политически партии. „Демократичен съюз на Тимор" се застъпва за запазване на територията в състава на Португалия като задморска провинция, докато „Народна демократична асоциация на Тимор" поддържа идеята за присъединяване към Индонезия. Най-голямата от политическите партии на страната – „Революционен фронт за независимост на Източен Тимор" (ФРЕТИЛИН) – настоява за незабавна независимост.

Преговорите между португалските власти и всички политически тиморски партии относно начина, по който да се извърши деколонизацията, започват да буксуват, а след това са прекратени поради въоръжената конфронтация в колонията. Съдбата на Източен Тимор на практика се решава от тогавашния президент на Индонезия – Сухарто. През нощта на 11 август 1975 г. „Демократичният съюз", с подкрепата на местната полиция, извършва преврат, при който са арестувани и екзекутирани някои от лидерите и активистите на ФРЕТИЛИН. Фронтът от своя страна разчита на тиморски войници от колониалните войски за установяване на контрол над територията и така на 28 ноември 1975 г. едностранно обявява независимостта на Народна демократична република Източен Тимор. На 30 ноември съответно лидерите на враждуващите с фронта партии издават съвместна декларация за присъединяването на страната към Индонезия.

На 7 декември 1975 г. войските на Индонезия прекосяват границата. Десетки хиляди участват в нашествието. Започва кървава гражданска война между привърженици и противници на независимостта.

В резултат на бойните действия, глада и епидемиите загива около една трета от населението на бившата португалска колония – повече от 200 хиляди души.

На 17 юли 1976 г. Източен Тимор е включен в състава на Индонезия като 27-а провинция. ООН не признава Тимор за част от Индонезия, но резолюцията, настояваща за изтеглянето на войските, е оставена без внимание от властите в Джакарта.

Източен Тимор е единствената страна в Азия, където се говори португалски език. Другият официален език е тетум, който днес се използва в институциите, медиите и образователната система. Интересното е, че тиморците ползват езика на бившите си колонизатори по време на цялата си борба срещу новите окупатори. Всъщност португалският става официален език на съпротивата в Източен Тимор. Затова и индонезийските власти въвеждат цензура и забраняват преподаването на португалски език в училищата. Срещу окупаторите обаче студенти и младежи често се вдигат на демонстрации, а бойците на ФРЕТИЛИН оказват дори въоръжен отпор. По време на индонезийската окупация загиват повече от 200 000 тиморци.

Това привлича вниманието на международните институции и от 1982 г. всяко ръководство на ООН последователно провежда преговори с Индонезия и Португалия, опитвайки се да възвърне независимостта на окупираните територии.

На 12 ноември 1991 г. на гробището в Дили, по време на мемориална литургия за убития от индонезийските войски юноша Себастиао Гомеш, 200 индонезийски войници откриват огън по тълпата, убивайки най-малко 250 тиморци. Свидетелските разкази на чужденци бързо достигат до международните новинарски мрежи и по няколко големи телевизии се разпространяват видеозаписи с издевателствата. Групи, солидарни с населението на Източен Тимор, започват да се появяват в САЩ, Австралия, Бразилия, Германия, Ирландия, Малайзия, Португалия и Япония.

Едва през 1999 г. сериозните политически промени в самата Индонезия довеждат до приемането на историческото решение за бъдещето на Източен Тимор. След падането на режима на Сухарто в резултат на масови демонстрации, както и под натиска на световното обществено мнение, новият президент на Индонезия Хабиби е принуден да обяви провеждането на референдум по въпроса за самоопределението на Източен Тимор.

Гласуването се провежда на 30 август 1999 г. и в него участват над 98% от регистрираните граждани, имащи право на глас. Резултатите показват пълна победа на привържениците на независимостта – около 78,5% са гласували за отделяне, а 21,5% – за оставането на Тимор в състава на Индонезия. Това довежда до нови прояви на насилие. Избухва нова криза, а бойните действия превръщат над половин милион души в бежанци. Мнозина са насилствено преселени в Западен Тимор.

Индонезийското правителство не успява да възстанови реда и на 12 септември 1999 г. Джакарта се съгласява да бъде въведен международен мироопазващ контингент в Източен Тимор и изтегля своите войски.

И така, през нощта на 20 май 2002 г. бившата португалска колония официално е обявена за независима държава.

Мнозина днес се питат: не можеше ли решението да дойде по-скоро? Дълги години международната общност не е достатъчно ангажирана с Източен Тимор, защото става въпрос за далечна територия, която е встрани от фокуса на световното внимание. В същото време Индонезия разполага със силна дипломация, която блокира активностите в полза на анексираната територия. През годините ефективно се работи за отклоняване на международното признание и само 15-ина страни, главно бедни африкански държави, признават независимостта на Източен Тимор преди Индонезия да се изтегли.

Неправителствените организации в Югоизточна Азия през всичките години изпитват огромни трудности дори само да организират форуми, на които се дискутира темата за Източен Тимор. Няколко такива конференции са принудително спирани, а участниците в тях са екстрадирани от властите на Малайзия и Филипините.

През годините само Португалия поддържа на международно равнище дискусиите за бъдещето на Източен Тимор. Въпреки всичко Източен Тимор успява с упоритост и твърдост да стане независима държава. За този успех вероятно има много причини, но част от тях се крият и в силната подкрепа на Католическата църква, както и в активната роля на бившата колониална сила Португалия и съседна Австралия, които през годините не се отказват да мобилизират общественото мнение в западния свят в подкрепа на Източен Тимор.

В крайна сметка с отделянето на Източен Тимор Индонезия губи в териториално отношение една незначителна част – само половината от един сравнително малък остров от общо 17-те хиляди, които са част от нейната територия в най-големия архипелаг в света.

В края на 90-те години на миналия век България, като асоцииран член на ЕС, се присъединява към общата позиция на съюза по отношение на правата на източнотиморците и намирането на мирно решение с правителството на Индонезия.

През септември 2002 г. в Ню Йорк се провежда среща на министрите на външните работи Соломон Паси и Жозе Рамос-Орта, а през следващата година двете страни установяват дипломатически отношения. Междувременно Орта става президент на страната. Той бе избран отново на изборите през май 2022 г.

През 2023 г., по повод 20-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между София и Дили, са разменени послания между президентите на двете страни. А миналата година президентът Орта пристигна на посещение в България и се срещна с тогавашния държавен глава Румен Радев.