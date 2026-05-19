В Наннин се провежда Китайската конференция за интернет цивилизация

На 19 май в град Наннин бе открита Китайската конференция за интернет цивилизация 2026. Темата на тази година е: „Цивилизовано интернет пространство – вдъхновяваща сила за напредък", съобщава КМГ.

По време на събитието ще се проведат 14 тематични подфорума, а на основния форум ще бъдат представени най-добрите практики в изграждането на интернет цивилизацията в Китай за 2026 г.

На събитието ще бъдат представени и над 30 постижения, включително изследователски доклади и практически резултати в областта на развитието на цивилизовано интернет пространство.