Върховният лидер на Иран призова иранците да увеличат раждаемостта за благото на страната

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично от встъпването си в длъжност през март, призова иранците да увеличат раждаемостта в името на благото на страната, предаде Франс прес.

"Като провежда сериозно подходящата и необходима политика в областта на демографския растеж, великата иранска нация ще бъде в състояние да играе важна роля и да постигне стратегически напредък в бъдеще", пише той в откъси от писмо, публикувано в Екс.

С това иранският върховен лидер отговори на колективно писмо от групи на гражданското общество, занимаващи се с демография, посочи БТА.

"Надяваме се, че вашите всеотдайни усилия ще доведат до плодотворни резултати, ако Бог позволи", се казва в по-дълга версия на текста си, разпространена от иранската държавна телевизия.

Смята се, че иранският върховен лидер е бил ранен по време на ударите в първия ден на войната в Близкия изток, отнела живота на баща му Али Хаменей. Оттогава той е публикувал само писмени изявления.

Иран, с население около 92 милиона жители, е 17-тата по население страна в света. Раждаемостта обаче е спаднала драстично през последните десетилетия, като е намаляла от 6,5 деца на жена през 1979 г., годината на Ислямската революция, до едва 1,7 деца през 2024 г., според данни на Световната банка.

През 2020 г. ирански здравен служител заяви, че държавните болници и клиники са престанали да правят вазектомия и да раздават контрацептиви, за да стимулират демографския растеж.

Въпреки щетите, понесени при неотдавнашните удари на САЩ и Израел, Техеран смята, че е излязъл по-силен от войната, като продължава да контролира Ормузкия проток, който е от стратегическо значение за световната търговия с петрол.

За да направят "големи стъпки към изграждането на новата ислямо-иранска цивилизация", иранците трябва да насърчават "култура на раждаемостта", изтъква Моджтаба Хаменей.

