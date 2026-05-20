Кая Калас отговори на въпроси на евродепутати относно стратегията на ЕС в Близкия изток

Върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас отговори на въпроси на евродепутати относно стратегията на ЕС за справяне с кризата, породена от войната в Близкия изток.

Евродепутати както от левицата, така и от десницата изразиха неудовлетворение относно липсата на ясна позиция на ЕС по отношение на израелско-американската военна операция в Иран и липсващите европейски инициативи за деблокирането на Ормузкия проток. Изтъкнато бе, че не се наблюдава ангажираност на ЕС за намиране на алтернативни източници на енергия през транзитни коридори, особено от държавите в региона на Кавказ и Централна Азия, посочи БТА.

В отговор на повдигнатите проблеми Калас отбеляза, че ЕС работи за увеличаването на средствата си за отбрана и поддържа контакт с всички засегнати държави от региона на Персийския залив. Що се отнася до диверсификацията на енергийните коридори Калас заяви, че това също не е пренебрегнато и посочи, че се провеждат срещи на ниво министри на външните работи за засилване на двустранното сътрудничество.

Запитана за това каква роля биха могли да изиграят военноморските операции на Европейския съюз „Аспидес" и „Аталанта" за отварянето на Ормузкия проток предвид факта, че те отговарят за сигурността на корабоплаването в Червено море, Кая Калас изтъкна, че в състава на тези операции понастоящем влизат твърде малко военноморски плавателни съдове, което намалява операционната ефективност. В тази насока тя призова за поемане на по-голяма инициатива от държавите членки.

Евродепутати, в това число Манон Обри от групата на Левицата, призоваха за налагането на по-тежки санкции срещу Израел предвид нарастващите агресивни прояви на еврейски заселници на Западния бряг и за денонсиране на споразумението за асоцииране на ЕС с Израел. Обри подчерта, че ЕС прилага двойни стандарти при санкционирането на Русия и Израел, при което Кая Калас изтъкна, че санкционните мерки срещу Русия се приемат по-често с единодушие, отколкото санкциите, насочени срещу Израел.