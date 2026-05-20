САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан, съобщи снощи в. „Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на трима американски официални представители, предаде Ройтерс.

Танкерът „Скайуейв" беше санкциониран от САЩ през март заради ролята си в транспортирането на ирански петрол и вероятно е бил натоварен с повече от един милион барела суров петрол на иранския остров Харг през февруари, пише изданието.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници, посочи БТА.