Силни взривове отекват в Одеса, градът е обект на масирана атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Над 20 дрона атакуват украинския черноморски град от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението Телеграм.
Местните власти призовават гражданите да се укриват в бомбоубежища, посочи БТА.

Въздушната тревога бе обявена в 01:42 часа местно време (съвпада с българското - бел. ред.).

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

