Десет души бяха убити при израелски въздушен удар в Южен Ливан

Най-малко десет души, сред които три жени и три деца, бяха убити при израелски въздушен удар в южната част на Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс Прес.

„Израелски въздушен удар в град Дейр Канун ал Нахр в окръг Тир доведе до, по първоначална информация, 10 загинали, сред които три деца и три жени, както и трима ранени, включително едно дете", се казва в съобщение на министерството, в което атаката се определя като „масово убийство", посочи БТА.

В Ливан е в сила прекратяване на огъня във войната между проиранската групировка „Хизбула" и Израел, отбелязва АФП.