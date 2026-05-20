ЕС постигна предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение със САЩ

Евродепутатите и страните-членки на ЕС постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято със САЩ, съобщи кипърското председателство на ЕС, цитирано от световните агенции.

„Съветът и Парламентът постигнаха споразумение за прилагането на разпоредбите относно митата от съвместната декларация" между ЕС и САЩ, приета на 21 август 2025 г., се казва в изявление на председателството, посочи БТА.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши ЕС с налагане на нови мита, ако ратификацията на това споразумение не се осъществи преди 4 юли.