Венецуела ще освободи 300 затворници тази седмица

Председателят на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес снощи заяви, че между понеделник и петък ще бъдат освободени 300 затворници, предаде Ройтерс.

В групата за освобождаване се очаква да бъдат включени трима полицейски служители, които са в ареста от 2003 г., хора със здравословни проблеми и лица на възраст над 70 години, посочи БТА.

Родригес, който е брат на временния президент Делси Родригес, не уточни дали тези 300 души попадат под обхвата на закона за амнистия, приет през февруари. Правителството на Венецуела винаги е отричало, че държи политически затворници и твърди, че лишените от свобода са извършили престъпления.