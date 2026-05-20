Синът на Жаир Болсонаро призна, че се е срещал с обвинен в корупция бразилски банкер след ареста му

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро снощи призна, че се е срещнал с банкера Даниел Воркаро, след като собственикът на фалиралата кредитна институция „Банко Мастер" беше арестуван миналата година, предаде Ройтерс.

Болсонаро изпадна в неловка ситуация, след като новинарският сайт „Интерсепт Бразил" (The Intercept Brasil) съобщи миналата седмица за връзките му с банкера, който беше вкаран в затвора за втори път през март по обвинения в подкупване на бивш директор на централната банка. „Банко Мастер" беше ликвидирана през ноември на фона на разследвания за измами при отпускания на кредити, посочи БТА.

Десният сенатор с президентски амбиции заяви, че отношенията му с Воркаро са били единствено по линия на споразумение за финансиране на филм за баща му, бившия президент Жаир Болсонаро и добави, че става въпрос за инвестиция без никакви услуги в замяна.

Сенаторът снощи заяви на пресконференция, че срещата в края на 2025 г. е имала за цел да сложи край на преговорите с Воркаро, след като предполагаемите престъпления на банкера са станали публично достояние.

„Отидох да се срещна с него, за да приключа въпроса и да му кажа, че ако ми беше казал, че ситуацията е толкова сериозна, колкото беше, щях да потърся друг инвеститор много по-рано", заяви Флавио Болсонаро пред репортерите.

Бразилските финансови пазари са в шок, откакто бяха разкрити връзките на сенатора с Воркаро, тъй като търговците смятат, че разкритието може да наклони везните в оспорваната президентска надпревара тази година.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва има преднина от седем процентни пункта пред сенатора според първото голямо социологическо проучване, проведено след като връзките на Болсонаро с Воркаро станаха публично достояние. В предходните проучвания между двамата на практика нямаше разлика.