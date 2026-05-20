ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подарък за 24 май! Театър “София” с билети на поло...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22882422 www.24chasa.bg

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

1368
Дронове СНИМКА: Архив

Промишлени райони около Невинномиск в руския Ставрополски край са подложени на атака с дронове, съобщи губернаторът Владимир Владимиров, цитиран от Ройтерс.

Той не предостави повече подробности в публикацията си в Телеграм. В района се намира предприятието „Невинномиски Азот" - голям химически завод, който и преди е бил атакуван с дронове от Украйна. Според губернатора промишлените предприятия в района на Невинномиск не са били повредени, посочи БТА.

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област, съобщиха местните власти.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди твърденията на двете страни чрез независими източници.

Русия и Украйна отричат, че умишлено атакуват цивилни.

Дронове СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)