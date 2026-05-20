Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Промишлени райони около Невинномиск в руския Ставрополски край са подложени на атака с дронове, съобщи губернаторът Владимир Владимиров, цитиран от Ройтерс.

Той не предостави повече подробности в публикацията си в Телеграм. В района се намира предприятието „Невинномиски Азот" - голям химически завод, който и преди е бил атакуван с дронове от Украйна. Според губернатора промишлените предприятия в района на Невинномиск не са били повредени, посочи БТА.

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област, съобщиха местните власти.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди твърденията на двете страни чрез независими източници.

Русия и Украйна отричат, че умишлено атакуват цивилни.