Си Цзинпин посрещна Владимир Путин с почетна гвардия (Снимки)

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в Дома на народните събрания (сградата на китайския парламент) в Пекин, която се намира в западната част на площад „Тянанмън", предадоха световните агенции.

Програмата на официалната визита на руския лидер в Китай официално започна със среща с китайския президент Си Цзинпин. Планирани са руско-китайски разговори в тесен и в широк състав, както и среща с китайския премиер Ли Цян.

Както е предвидено в дипломатическия протокол, началото на преговорите беше предшествано от официална церемония по посрещането, посочи БТА.

Си посрещна своя гост на площада, където беше строена почетна гвардия. Путин пристигна със своя автомобил „Аурус". Лидерите си размениха приятелско ръкуване и след това заедно поздравиха китайската и руската делегация. Руският лидер този път е придружен от 39 души.