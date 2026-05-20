Бъдещето на Тайван не може да се определя от „външни сили“, заяви президентът на острова

Бъдещето на Тайван не може да се определя от „външни сили", а единствено от самия народ и демократично управляваният остров няма да се откаже от свободата си, заяви днес президентът Лай Чин-те в реч по повод втората годишнина от встъпването си в длъжност, предаде Ройтерс.

Лай е подложен на натиск не само от страна на Китай, който настоява, че Тайван е част от китайската територия и го нарича „сепаратист", но и от страна на САЩ, които традиционно са най-важният му поддръжник, посочи БТА.

Миналата седмица след среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още не е взел решение относно по-нататъшни продажби на оръжия на Тайван, които според него са „добър коз за преговори", както и че „не иска някой да каже: „Нека обявим независимост".

В своята реч в президентската канцелария в Тайпе Лай заяви, че демокрацията не е „подарък, паднал от небето".

„Бъдещето на Тайван не може да бъде решавано от външни сили, нито може да бъде заложник на страха, разделението или краткосрочните интереси. Бъдещето на Тайван трябва да бъде решавано съвместно от неговите 23 милиона души", каза той.

Поддържането на мира и стабилността в Тайванския проток и предотвратяването на това „външни сили" да променят статуквото в протока са стратегическите цели на Тайван, добави Лай.

„Тайван е отговорен член на международната общност, а не страна, която подкопава стабилността", добави той.

Лай повтори, че Тайван е готов, следвайки принципите на равенство и достойнство, да се ангажира със здравословни и подредени отношения с Китай, но отхвърли усилията, които „представят обединението като мир".

Междувременно китайската служба по въпросите на Тайван заяви, че се надява, че широките маси от тайванския народ ще работят с Китай за поддържане на мира и стабилността в Тайванския проток и съвместно ще създадат бъдеще на „обединение и национално възраждане".