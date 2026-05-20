Си Цзинпин на срещата с Путин: Отношенията между Китай и Русия са непоклатими

Отношенията между Китай и Русия са непоклатими, заяви китайският лидер Си Цзинпин на днешната си среща с руския президент Владимир Путин в Пекин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

"Ако китайско-руските отношения достигнаха такова високо ниво, стъпка по стъпка, това е защото непрестанно задълбочаваме взаимното политическо доверие и стратегическата координация с непоклатимо постоянство, което устоя на хиляда изпитания", каза Си на Путин при началото на разговора им в Дома на народните събрания в китайската столица.

Владимир Путин изрази задоволството си от "безпрецедентните" отношения между Русия и Китай, предадоха руски медии, посочи БТА.

"Отношенията ни днес достигнаха безпрецедентно ниво, като предлагат един наистина глобален модел на партньорство и на стратегическо сътрудничество", каза Путин.