Паркирането в Атина и Солун се превръща в лукс

Паркоместата в Атина се превръщат в лукс, след като цените в частните паркинги нараснаха рязко през последните години. В някои райони увеличението достига до 478% спрямо 2019 година.

В южното предградие Глифада паркомясто от 12 квадратни метра вече се продава за около 50 000 евро, а в Кесариани място от 18 кв.м достига 40 000 евро. В студентския квартал Зографу вътрешен паркинг от 10 кв.м струва 35 000 евро, докато на юг в Елинико цените също доближават 50 000 евро.

Сравненията между 2020 и 2026 година показват сериозен ръст и в други квартали, където цените на паркоместата в някои случаи са се удвоили.

Все повече собственици и фирми за частни паркинги преминават към почасово и дневно таксуване вместо дългосрочен наем, тъй като носи по-високи приходи.

Според анализатори причината не е само увеличеният автомобилен трафик, а липсата на достатъчно нови обществени паркинги и инфраструктурни решения в града. Въпреки засиленото търсене, през последните години в Атина почти липсват големи проекти за подземни или многоетажни обществени паркинги.

Допълнително напрежение създават и по-строгите санкции за неправилно паркиране в Гърция. Новият Кодекс за движение предвижда глоби до 150 евро, както и сваляне на регистрационни табели или отнемане на книжка при определени нарушения.

Кризата с паркирането постепенно се превръща в още един сериозен проблем за ежедневието в гръцката столица, а за много жители автомобилът вече се оказва все по-скъп лукс.

И вторият по големина град Солун също изпитва сериозен проблем с паркирането, особено в центъра, около крайбрежната зона, площад „Аристотел", Бялата кула и търговските улици. Основната разлика е, че в Солун цените за покупка на паркоместа все още не са достигнали нивата на Атина, но ежедневното паркиране става все по-скъпо и трудно.

Общинската система THESi работи с контролирано паркиране в централните райони. Цената е 1,70 евро на час, а максималният престой е до 4 часа.

Частните паркинги в центъра обикновено струват между 12 и 40 евро на ден според района и натовареността. Някои многоетажни паркинги вече предлагат месечни абонаменти около 120–180 евро.

Големият проблем в Солун е, че градът е изключително гъсто застроен и с тесни улици, а автомобилният трафик е огромен. Много жители се оплакват, че вечер намирането на свободно място в кварталите около центъра се превръща в „лотария". В райони като Вардарис, Неа Паралия, Тумба и около университетите натискът върху паркирането е постоянен.