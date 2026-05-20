Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне с полския Доналд Туск и президента Навроцки

Петер Мадяр, който вчера пристигна в Полша за първото си официално посещение в чужбина като министър-председател на Унгария, днес ще се срещне с полския премиер Доналд Туск и с президента Карол Навроцки, предаде ДПА.

В рамките на визитата си унгарският премиер ще посети Гданск заедно с Туск, където двамата ще разговарят с носителя на Нобелова награда за мир и създател на профсъюза "Солидарност" Лех Валенса.

Миналия месец дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр спечели парламентарните избори в Унгария и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, посочи БТА.

По време на управлението си Орбан беше критикуван от европейските институции за отслабване на върховенството на закона и демократичните стандарти в Унгария. Мадяр обеща мащабна институционална промяна и възстановяване на отношенията с Европейския съюз.

Наблюдатели правят паралел между политическата промяна в Унгария и развитието в Полша, където през 2023 година проевропейската коалиция на Доналд Туск победи на парламентарните избори и сложи край на осемгодишното управление на консервативната партия "Право и справедливост".