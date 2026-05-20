Общо 74 турски граждани са заловени от Израел при прехващането на флотилията за Газа в Средиземно море

Общо 74 турски граждани са заловени от Израел, наред с десетки други активисти, при прехващането на кораби от международната флотилия с хуманитарна помощ за Газа в източната част на Средиземно море, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", позовавайки се на информация от кризисния щаб на флотилията.

Флотилията от 54 лодки отплава от турското пристанище Мармарис на 14 май, превозвайки повече от 400 активисти, целящи да пробият блокадата на Израел над Газа. При операции в последните два дни израелската армия прехвана по-голямата част от лодките на флотилията близо до Кипър и залови повечето активисти, участващи в инициативата, посочи БТА.

След намесата на Израел турското Mинистерство на външните работи излезе с официална позиция, в която остро осъди прехващането на корабите на флотилията, определяйки действието като „акт на пиратство". В изявление, направено снощи в Анкара, турският президент Реджеп Тайип Ердоган също осъди намесата срещу флотилията и призова международната общност да предприеме действия.

Това е третият опит за пробиване на блокадата на Газа от 7 октомври 2023 г. насам. Първата подобна флотилия бе организирана през октомври миналата година, но израелската армия се намеси и попречи на лодките с хуманитарна помощ да достигнат ивицата Газа. Тогава бяха арестувани повече от 450 доброволци, сред които бе и шведската активистка Грета Тунберг.

Втората подобна флотилия, натоварена с хуманитарна помощ за палестинците в Газа, отплава от Барселона на 12 април, опитвайки се да пробие израелската блокада, но на 30 април израелските сили спряха флотилията в международни води край бреговете на Гърция и задържаха 175 от активистите на борда ѝ. По-късно задържаните бяха прехвърлени на гръцкия остров Крит.