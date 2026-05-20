Китай потвърди, че ще закупи 200 самолета „Боинг“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай потвърди, че ще закупи 200 самолета от „Боинг" (Boeing) и ще поиска удължаване на митническото примирие със САЩ, договорено миналата година в Куала Лумпур, предаде Ройтерс, позовавайки се на китайското Министерство на търговията.

Изявлението е първото официално потвърждение от страна на Пекин за поръчката на самолети от американския производител, посочи БТА.

Американският президент Доналд Тръмп посети Китай миналата седмица за среща на върха с китайския президент Си Цзинпин, по време на която бяха поети редица търговски ангажименти, включително покупката на самолети „Боинг" и разширяване на достъпа до китайския селскостопански пазар.

След срещата в Пекин Тръмп заяви, че общият обем на китайските поръчки може да достигне до 750 самолета, оборудвани с двигатели на „Дженерал Електрик Аероспейс" (General Electric Aerospace).

Китайското Министерство на търговията съобщи още, че САЩ ще предоставят гаранции за доставки на части и компоненти за самолетни двигатели като част от сделката с „Боинг".

Според изявлението двете страни ще се стремят и към взаимно намаляване на митата върху стоки на стойност над 30 млрд. долара за всяка от страните. От Пекин подчертават, че американските мита върху китайски стоки не трябва да надвишават нивата, договорени в рамките на споразумението от Куала Лумпур.

Китай и САЩ постигнаха договореност за удължаване на митническото примирие с една година по време на среща в малайзийската столица преди срещата между Тръмп и Си в Южна Корея през октомври миналата година.

Споразумението предвиждаше намаляване на американските мита върху китайски стоки, както и пауза в новите ограничения на Китай върху износа на редкоземни елементи и магнити.