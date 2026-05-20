Гърция засега няма да изтегля изтребителите си от Кипър

Гръцки изтребители F-16 СНИМКА: Екс/communakios

Гърция засега няма да изтегля изтребителите Ф16, които изпрати на остров Кипър, след като срещу острова беше изстрелян ирански дрон на 2 март, съобщават гръцките медии.

Според информация на обществената телевизия ЕРТ гръцкото Министерство на отбраната е решило да продължи ротацията на изтребителите, които бяха изпратени за подсилване на вооенновъздушната защита на Кипър, посочи БТА.

Гърция беше първата държава, която оказа помощ на острова след нападението през март. Тя веднага изпрати изтребители и две фрегати „Кимон" и „Псара". В района и в момента се намира фрегатата „Елли", която е в пълна бойна готовност.

Гръцките изтребители са позиционирани във военно-въздушната база в Пафос.

По думите на президента на Република Кипър Никос Христодулидис правителството на Република Кипър е в постоянна връзка с гръцкото правителство, съобщава електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос".

Гърция е взела решение и за разполагане на два изтребителя „Мираж 2000-5" на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.

На състояло се заседание на Гръцкия правителствен съвет за национална сигурност (КИСЕА) на 18 май беше решено да се изтеглят противовъздушните батареи „Пейтриът", които бяха временно разположени в началото на март след началото на войната в Иран в град Дидимотихон, Североизточна Гърция, и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.

