Си Цзинпин и Владимир Путин се договориха да удължат договора за приятелство и добросъседство

Си Цзинпин и Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Китайският президент Си Цзинпин и руският държавен глава Владимир Путин се договориха да удължат действието на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия по време срещата си в Пекин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

Си подчерта, че договорът, подписан преди 25 години, е създал правната и институционална основа за дългосрочно добросъседство, приятелство и всеобхватна стратегическа координация между двете държави, посочи БТА.

По думите му двустранните отношения са направили "скок напред" от подписването на документа досега.

Китайският лидер заяви, че международната обстановка претърпява сериозни промени и предупреди, че светът рискува да се върне към "закона на джунглата". Според него именно в този контекст договорът между Китай и Русия е доказал своята "напредничавост, научен характер и актуалност".

Си каза също, че Пекин подкрепя по-нататъшното удължаване на споразумението и ще работи с Москва за укрепване на стратегическата координация между двете страни.

По време на срещата китайският президент коментира и ситуацията в Залива, като заяви, че регионът се намира на "критичен кръстопът между войната и мира". "Всички военни действия трябва да приключат незабавно", подчерта Си по време на разговора си с Путин.

