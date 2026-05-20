ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Липсата на критично мислене при децата ги излага н...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22883526 www.24chasa.bg

Арестуваха таксиметров шофьор в Атина заради завишена цена на курс до Пирея

Бойка Атанасова, Атина

1812
такси Снимка: Pixabay

Таксиметров шофьор беше арестуван в Атина, след като поискал от туристи повече от двойна сума за превоз от района на Акропола до Пирея .

По информация на гръцките власти 40-годишният водач е бил задържан от служители на пътната полиция, след като поискал 45 евро за маршрут, който обичайно струва около 20 евро.

При проверката станало ясно още, че таксиметровият шофьор не е включил таксиметъра по време на пътуването, което представлява нарушение на правилата за обществен превоз.

Случаят предизвика нови коментари в Гърция относно нелоялните практики спрямо туристи в началото на активния летен сезон, когато страната посреща милиони посетители.

В Атина таксиметровите услуги се извършват по официално определени държавни тарифи. Началната такса е около 1,80 евро, дневната тарифа е приблизително 0,90 евро на километър, а нощната около 1,25 евро на километър. Допълнителни такси се начисляват за летище, пристанище, багаж и повикване по телефон.

За маршрут като Монастираки или района на Акропола до Пирея стандартната цена обикновено варира между 18 и 25 евро според трафика и точната дестинация, което прави поисканите 45 евро сериозно завишение.

Гръцките власти напомнят на туристите винаги да изискват включен таксиметър и касова бележка, а при съмнения за измама да подават сигнал до полицията или туристическите служби.

такси Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание