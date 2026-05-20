Чилийският президент с първи промени в кабинета само 69 дни след встъпване в длъжност

Президентът на Чили Хосе Антонио Каст извърши най-бързата промяна в правителството от завръщането на Чили към демокрацията, като призна необходимостта от "промяна на курса" едва 69 дни след началото на мандата си, предаде агенция ЕФЕ.

Крайнодесният президент освободи двама ключови министри на фона на спад в обществената подкрепа. Според последните социологически данни рейтингът му на одобрение е спаднал до 40%, докато неодобрението към управлението му се е удвоило, посочи БТА.

Каст заяви, че правителството е било принудено да предприеме непопулярни мерки, но подчерта, че те са били необходими за "възстановяването и преустройството" на страната.

"Трябваше да предприемем непопулярни мерки и това засяга всяко правителство, но ги предприехме с категоричност, знаейки, че единственият начин да възстановим и преустроим страната си е като кажем истината", каза той.

Бившата прокурорка Тринидад Щайнерт беше отстранена от поста министър на обществената сигурност, а позицията бе поета временно от вътрешния министър Клаудио Алварадо, който ще съвместява двете длъжности. Говорителката на правителството Мара Седини също беше сменена. Министерството на обществените работи ще бъде ръководено от транспортния министър Луи де Гранж, който ще управлява едновременно двата ресора.

Сред причините за спада в популярността на правителството анализатори посочват мащабните съкращения в публичната администрация, увеличението на цените на горивата и липсата на резултати в сферата на сигурността. Последното беше основно предизборно обещание на Каст.

Допълнително напрежение предизвика признанието на президента, че обещанието му за почти незабавно експулсиране на над 330 000 нелегални мигранти е било "хипербола".

Каст заяви, че разместването в кабинета е "болезнена тема", но ще "укрепи" управлението, формирано от коалиция между крайната десница и традиционната десница. "Дойде време да променим както формата, така и съдържанието на начина, по който нашето правителство комуникира с обществеността", призна чилийският президент.

Промените идват непосредствено преди първото обръщение на президента към парламента и преди ключово гласуване в законодателния орган по мащабна икономическа реформа, предвиждаща значителни данъчни облекчения за бизнеса.

Опозицията реагира остро на рокадите, заявявайки, че проблемът не е в отделните министри, а в липсата на реален план за сигурност. "Проблемът е фундаментален. Каст нямаше план за сигурност, въпреки че всяваше страх по време на кампанията си", казаха опозиционни лидери.

Популистката Народна партия, която не участва в управлението, но е ключова за приемането на реформите, приветства промените, отчитайки, че оставката на Щайнерт е трябвало да дойде "много по-рано".

Според анализатори проблемите с координацията и комуникацията в кабинета са се появили още през първата седмица на управлението и са подкопали доверието в администрацията на Каст. "Основният недостатък в правителството на Каст е почти пълната липса на политически кадри от партии в кабинета и наличието на министри без политически опит", казва социологът Октавио Авенданьо от Чилийския университет.