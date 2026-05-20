ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Липсата на критично мислене при децата ги излага н...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22883609 www.24chasa.bg

Кремъл: С Китай постигнахме съгласие по основните параметри на проекта за "Силата на Сибир 2"

1440
Дмитрий Песков

Русия и Китай до голяма степен постигнаха съгласие за основните параметри на проекта за газопровод "Силата на Сибир 2", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Президентът днес каза по време на преговорите, че като цяло има съгласие по основните параметри на "Силата Сибир 2". Това важи както за маршрута, така и за начина, по който ще се строи", каза Песков пред журналисти. "Остава да се договорят някои подробности, но като цяло вече има разбирателство", отбеляза той.

Говорителят на Кремъл ясно съгласие по сроковете на реализация на този проект, посочи БТА.

"Все още няма яснота. Това все пак е търговска информация. Но е достатъчно голямо постижение", отбеляза той.

Дмитрий Песков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание