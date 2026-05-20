КМГ: Чън Бинхуа: Тайван не е бил и никога няма да бъде независима държава

Говорителят на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китайската народна република, Чън Бинхуа, направи изявление относно реч на тайванския лидер Лай Циндъ и коментарите му пред журналисти, свързани с отношенията между острова и континенталната част на Китай, пише КМГ.

Чън Бинхуа заяви, че речта на Лай Циндъ е „пълна с лъжи и заблуди, враждебност и конфронтация", като той „упорито защитава грешната позиция за независимост на Тайван. „Лай Циндъ разпространява тезите за „суверенна независимост" и „взаимна неподчиненост" и преувеличава „заплахата от континенталната част", с което засилва напрежението и конфронтацията между двете части на протока", каза той.

Според говорителя, тези действия са „умишлен опит за постигане на независимост чрез сила и търсене на подкрепа отвън, който нарушава мира и стабилността в региона", и по този начин Лай Циндъ се утвърждава като „непоколебим рушител на мира между двата бряга и създател на кризата в района на Тайванския проток".

Чън Бинхуа допълни, че „докато Лай Циндъ продължава да пропагандира отделянето на Тайван и да подклажда антикитайски настроения, той парадоксално твърди, че е за диалог и обмен между двете страни на протока". „Подобен подход цели да заблуди тайванското население и международното обществено мнение", изтъкна той.

Говорителят подчерта, че „тези обичайни манипулации са ясни на все повече жители на Тайван и действията на Лай Циндъ ще срещнат решителен отпор както от двете страни на протока, така и от международната общност, затова са обречени на провал".

„Тайван е част от Китай. Никога не е бил и няма да бъде независима държава", заключи Чън Бинхуа.